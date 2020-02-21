TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde değişiklik yaptığını açıkladı. Talimatta yapılan değişiklikle birlikte futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir."

TFF Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 12 - TAHRİK EDİCİ DAVRANIŞ VE ETİK İLKELERİNE AYKIRI AÇIKLAMALARDAN KAÇINMA

Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı, b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak, 7 c) Taraftarların ve izleyicilerin –çirkin ve kötü tezahürat da dahil olmak üzere- olumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlar ile, d) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalardan bulunmaktan, kaçınmak zorundadır."