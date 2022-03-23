TFF: "EURO 2028'nin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya başvurduk" - Son Dakika
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TFF: "EURO 2028'nin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya başvurduk"

23.03.2022 17:22
TFF: "EURO 2028'nin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya başvurduk"

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ile ilgili başvuru yapıldığını bildirdi. UEFA'nın önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını vereceği belirtildi.

(İHA)

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TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi. TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası, Futbol Federasyonu, Türkiye, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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