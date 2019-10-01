TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.
24 dakika önce
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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