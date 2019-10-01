Son Dakika Haberleri: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.
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TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.

24 dakika önce

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı., System.String[]

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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