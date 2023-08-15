TFF'den cezalara enflasyon ayarı! Hakemlerle ilgili açıklama yapanlar yandı - Son Dakika
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TFF'den cezalara enflasyon ayarı! Hakemlerle ilgili açıklama yapanlar yandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:39

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Futbol Disiplin Talimatı'na enflasyon ayarı çekti. Para cezaları yüzde 20, 50 ve 100 oranında artırıldı. Usulsüz seyirci alma cezasına yüzde 20 zam yapılırken, ideolojik propaganda cezası yüzde 50 arttı. Hakemlerle ilgili yapılan açıklamalara verilen cezalar ise yüzde 100 zamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Futbol Disiplin Talimatı'na enflasyon ayarı çekti. Buna göre para cezaları yüzde 20, 50 ve 100 oranında artırıldı.

USULSÜZ SEYİRCİ ALMA CEZASINA YÜZDE 20 ZAM

Akşam'da yer alan habere göre, "Usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılması" cezasına verilecek para cezası yüzde 20 arttı.

İDEOLOJİK PROPAGANDA CEZASINA DA ZAM

Yüzde 50 artan maddeler ise, "İkame ve ilave cezalar, hakem soyunma odası ve koridorların güvenliği, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler, hakemler ve görevlilere toplu müdahale, ayrımcılık-ideolojik propaganda, saldırı, kavga ve belgelerin haksız kullanılması. Sahtecilik ve yanıltma, cezaya ve tedbire uyulmaması, milli müsabakaya katılmamak ve yayın." oldu.

HAKEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPANLAR YANDI

Yüzde 100 artan cezalarda ise en dikkat çeken kısım hakemlerle ilgili. Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalara verilen cezaya yüzde 100 zam yapıldı. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme, çirkin ve kötü tezahürat da bu oranda arttırıldı. Cezalar artık yeni Disiplin Talimatı'na göre uygulanacak.

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Mehmet Büyükekşi, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk TFF'den cezalara enflasyon ayarı! Hakemlerle ilgili açıklama yapanlar yandı - Son Dakika


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