Son Dakika Haberleri: TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik
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TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı.

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı.

TFF'nin açıklamasına göre, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı.

Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.

Statlarda taraftar güvenliğini sağlamak ve kulüpleri bu konuda daha fazla önlem almaya teşvik etmek için talimatta yapılan değişiklikle, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları da arttırıldı.

Talimata eklenen geçici maddeyle, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Eylül 2019'dan (bugün) sonra gerçekleşecek ilk ihlalin, bu düzenlemelerdeki tekerrüre esas birinci ihlal sayılması kararlaştırıldı. Böylelikle yapılan düzenlemelerin geçmiş ihlaller bakımından aleyhte bir sonuç doğurmaması sağlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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