TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı

16 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı.

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur."

İnternet sitesinde ek belge olarak açıklanan protokol, iletişim, koordinasyon, tesis yönetimi, güvenlik, antrenman sahaları, soyunma odaları, antrenman aletleri, malzeme odaları, yemek ve ortak alanlar, konaklama, lojistik ve testlerin yönetimi gibi ayrıntılı bir dizi konuyu içeriyor. Ayrıca açıklanan belgede, şüpheli vakanın yönetimi, pozitif vakaların geri katılımı, test sonuçlarının değerlendirilmesi, pozitif vaka senaryosu gibi önemli konuların yanı sıra, uzaktan antrenmanlar ile antrenman sahasındaki grup halindeki çalışmalara değinildiği görülüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:17 Kaynak: DHA

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