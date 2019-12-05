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TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığının vakıf üniversiteleriyle iş birliğini kutladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında gerçekleştirilen tarihi mutabakattan dolayı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik etti.

TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığının vakıf üniversiteleriyle iş birliğini kutladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında gerçekleştirilen tarihi mutabakattan dolayı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 28 vakıf üniversitesiyle yapılan, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporculara, milli paralimpik ve defolimpik sporculara yüzde 100 burslu eğitim imkanı veren iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, projenin, üstün yetenekli gençlerin hem spor yapma hem de akademik kariyerlerini sürdürmelerini sağladığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu değerli projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kutlar, sporu teşvik etmeye yönelik atılan bu büyük adımdan dolayı üniversitelerimize de teşekkür ederiz. Daima sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin öncülük ettiği bu destekle, ülkemizi gururlandıran başarıların katbekat artacağına ve Türk sporunun uluslararası seviyede çok daha önemli noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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