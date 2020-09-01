TFF Genel Kurulu bugün Ankara'da yapılacak

Çoğunluk sağlanamaması halinde yarın yine sağlanamazsa çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül'de gerçekleştirilecek genel kurulda gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

Önceki gün gündemdeki üç maddenin belgelerinin eksik olduğunu ve zamanında gönderilmediğini vurgulayarak genel kurulun ertelenmesi isteyen Kasımpaşa ve TFF'ye itiraz yazısı gönderen Fenerbahçe ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un kongreye katılmayacağı öğrenildi.