Son Dakika Haberleri: TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak
Son Dakika Spor Haber

TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak.

TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.
Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.
Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:22 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, mermiler anne ve çocuğuna isabet etti Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları Kars'ta karanfillerle karşılandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]