TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:22 Kaynak: AA
(TFF
) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara
'da yapılacak.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı. Nihat Özdemir
, Bülent Gürkut, Durmuş Ali
İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı
'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.
Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
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