TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı - Son Dakika Spor

TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), geleceğin hakemlerini tespit etmeyi, eğitmeyi ve gelişim süreçlerinin takibini hedeflediği Hakem Gelişim Kampı, Ordu'da başladı.

TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), geleceğin hakemlerini tespit etmeyi, eğitmeyi ve gelişim süreçlerinin takibini hedeflediği Hakem Gelişim Kampı, Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki spor tesislerindeki kampta sekiz bölgeden gelen 8 hakem ve 16 yardımcı hakeme UEFA programındaki eğitimler, fiziksel testlerin, teorik-pratik uygulamaları gösteriliyor.

Süper Lig'de görev alan bazı hakem ile yardımcı hakemlerin de eğitmen ve gözlemci olarak yer aldığı kampta genç hakemlere saha içerisindeki görevleri anlatılıyor.

Kameralar tarafından da kaydedilen kamptaki eğitim daha sonra genç hakemlere izletiliyor.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Turgay Güdü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın bu sene ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Bu kampla birlikte hakemlerin gelişmesi amaçlanmaktadır. Genç hakemlerin gelişimine katkı sağlamak için Süper Lig'de görev alan hakemler de bu kampta görev almaktadır." diye konuştu.

Kampın UEFA'da yapılan Hakem Gelişim Kampı'nın Türkiye'de devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Güdü, "Bu kampta UEFA'da yapılan eğitimleri birebir uyguluyoruz. Böylece hakemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

20 ile 28 yaş arasındaki hakemleri ve yardımcı hakemlerin bu kamplara davet edildiğini aktaran Güdü, "Böyle kamplar hakemlerimizin belli bir seviyeye gelmelerini sağlayacaktır. Eğitime aldığımız hakemleri beş ay sonra tekrar çağıracağız ve burada öğrendiklerinin ne kadarını uygulayabildiler onları takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Güdü, kampların ardından gelişimini tamamlayan hakemlerin üst klasmanlara çıkacağını dile getirdi.

Bu kampların provalarını amatör maçlarda uygulayacakları bilgisini veren Güdü, hafta sonu Ordu'da oynanacak bazı amatör maçlarda bu kampta eğitim alan hakemlerin atandığı da kaydetti.

Güdü, amatör maçlarda görev alan hakemlerin kayıt altına alınacağını ve bu kayıtların eğitmenler tarafından izlenerek değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Kamp 23 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı!
PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Son Dakika Haberleri
19:10 Lewandowski'den kötü haber! Ameliyat... - Son Dakika Spor
19:07 Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor
19:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
18:55 Atiba derbinin şifresini verdi - Son Dakika Spor
18:42 Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]