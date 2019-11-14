TFF hakemler için gerekeni yapacak

TFF'nin Riva'daki tesislerindeki nezaket ziyaretinde Türk futbolunun son durumu da masaya yatırıldı. Çebi, Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı bazı maçlarda yaşanan hakem hatalarını gündeme getirip, rahatsızlıklarını dile getirdi. Ziyaret sonrası Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun hakemler konusunda gerekeni yapacağına inanıyoruz. Yapılanları görmeden tepki göstermeyi doğru bulmuyoruz. Burada tepkinin şekli değil, sonuç almak önemli. Şov olsun diye tepki göstermek yerine, sonuca gitmenin daha mantıklı olacağı inancındayım" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, tüm kulüplere eşit mesafede olduklarını belirtti ve sorunları el birliğiyle çözme gayreti içinde olduklarını söyledi. Görüşme sonrasında Özdemir; Çebi ve siyah beyazlı yöneticilere A Milli Takım forması hediye etti. Çebi de Özdemir'e, üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.



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