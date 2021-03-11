TFF hakemlerinden Başkan Soykan'a anlamlı hediye - Son Dakika

TFF hakemlerinden Başkan Soykan'a anlamlı hediye
11.03.2021 16:46
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a imzalı milli takım forması hediye edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a imzalı milli takım forması hediye edildi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ve TFF klasman hakemi Levent Gümüşdere ile bir araya geldi. Lig hakemi Karaoğlan ve klasman hakemi Gümüşdere, Soykan'ın ismi bulunan ve A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı formayı Başkan Soykan'a hediye etti. - SAKARYA
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