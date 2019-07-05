TFF, Hasan Doğan'ı andı
39 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vefatının 11'inci yılında Hasan Doğan'ı andı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
(TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vefatının 11'inci yılında Hasan Doğan
'ı andı.
Federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu
olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan Doğan'ın ismi Riva
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da merhum başkanımız Hasan Doğan anısına oynanmıştı."
- İstanbul
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