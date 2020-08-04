TFF, hayatını kaybeden eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk hakemliğine uzun yıllar hizmetlerde bulunan, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti. Merhum Ahen Tüzün'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:51

Kaynak: AA

Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz