Tff Heyeti, Atletik Performans Konulu UEFA Çalışma Grubu'na Katıldı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İtalya'da düzenlenen futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu'na katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
yetkilileri, İtalya
'da düzenlenen futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu'na katıldı.
Futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu, İtalya'da düzenlendi. Üç gün süren çalışma grubuna, Türkiye Futbol Federasyonu
adına Mutlu Dervişoğlu, Mert Başoğlu, Aytürk Kıyıcı ve Dolu Arslan katıldı. UEFA Çalışma Grubu'na TFF
'nin yanı sıra; ev sahibi İtalya ile Andorra
, Ermenistan
, Makedonya
, Norveç
ve Slovenya
Futbol Federasyonlarının konu ile ilgili temsilcileri katıldı. Futbolda atletik performans hakkında teorik eğitimlerin verildiği çalışma grubunda, saha uygulamaları da yapıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:21 Kaynak: İHA
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