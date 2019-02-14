Son Dakika Haberleri: Tff Heyeti, Atletik Performans Konulu UEFA Çalışma Grubu'na Katıldı

Tff Heyeti, Atletik Performans Konulu UEFA Çalışma Grubu'na Katıldı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İtalya'da düzenlenen futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu'na katıldı.

Tff Heyeti, Atletik Performans Konulu UEFA Çalışma Grubu'na Katıldı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İtalya'da düzenlenen futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu'na katıldı.

Futbolda atletik performans konulu UEFA Çalışma Grubu, İtalya'da düzenlendi. Üç gün süren çalışma grubuna, Türkiye Futbol Federasyonu adına Mutlu Dervişoğlu, Mert Başoğlu, Aytürk Kıyıcı ve Dolu Arslan katıldı. UEFA Çalışma Grubu'na TFF'nin yanı sıra; ev sahibi İtalya ile Andorra, Ermenistan, Makedonya, Norveç ve Slovenya Futbol Federasyonlarının konu ile ilgili temsilcileri katıldı. Futbolda atletik performans hakkında teorik eğitimlerin verildiği çalışma grubunda, saha uygulamaları da yapıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

İtalya, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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