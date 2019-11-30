Son Dakika Haberleri: TFF heyeti, UEFA TEP toplantısına katıldı
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TFF heyeti, UEFA TEP toplantısına katıldı

6 saat önce

UEFA tarafından her yıl üye ülke federasyonların üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

TFF heyeti, UEFA TEP toplantısına katıldı, System.String[]

UEFA tarafından her yıl üye ülke federasyonların üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.


UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.


TFF ile birlikte UEFA üyesi 55 Federasyon temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; UEFA turnuvaları, Milli Takım ve kulüp müsabakaları, ileriye dönük stratejiler ve projeler, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, Avrupa futbolunun idari yapısı gibi konular ele alındı, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Romanya, Bükreş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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