Son Dakika Haberleri: TFF heyetinden A Milli Takımımıza tam destek
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TFF heyetinden A Milli Takımımıza tam destek

18 dakika önce

A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti.

TFF heyetinden A Milli Takımımıza tam destek, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yalnız bırakmadı.

Müsabakayı ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Servet Yazıcı, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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