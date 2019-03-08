Tff Hukuk Müşavirliği, Hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı Talimatlara Aykırı Hareketleri...
2 saat önce
TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:54 Kaynak: AA
Yardımcısına Küfrettiği İddia Edilen Hakem Fırat Aydınus, PFDK'ya Sevk Edildi
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