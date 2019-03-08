Son Dakika Haberleri: Tff Hukuk Müşavirliği, Hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı Talimatlara Aykırı Hareketleri...

Tff Hukuk Müşavirliği, Hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı Talimatlara Aykırı Hareketleri...

2 saat önce

TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Tff Hukuk Müşavirliği, Hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı Talimatlara Aykırı Hareketleri..., System.String[]
TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Fırat Aydınus, Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Bozdoğan, Spor
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