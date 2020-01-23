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TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen...
6 saat önce
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 Kaynak: AA
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.
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