TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 'bilinçli sarı kart görme' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen... - Son Dakika Spor

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen...

6 saat önce

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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