TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan...
TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:29 Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan... - Son Dakika Spor
Son Dakika 23:02 İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı 20:47 Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı 19:47 İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi 19:06 Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:25 Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi 16:29 Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:31 Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey