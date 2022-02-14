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TFF İhale Komisyonu toplantısı sona erdi - Son Dakika

TFF İhale Komisyonu toplantısı sona erdi

14.02.2022 18:52
TFF İhale Komisyonu toplantısı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen Naklen Yayın İhale Komisyonu toplantısı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen Naklen Yayın İhale Komisyonu toplantısı sona erdi. Yayın hakkını alan firma, 21 Şubat'ta belli olacak.

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için 20 Ocak'ta başlayan başvurular, bugün saat 14.00'te sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, başvuruların bitmesiyle birlikte başlayan ihale komisyonu toplantısı da sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra yöneticiler Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Kadir Kardaş ve Erhan Kamışlı'nın yer aldığı komisyonda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun de hazır bulunduğu toplantıda gelen teklifler noter huzurunda açıldı. Saat 14.00'te başlayan ve akşam 18.00'e kadar süren toplantının ardından komisyon üyeleri Riva'dan ayrıldı.

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını kazanan şirket, 21 Şubat'ta açıklanacak.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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