TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2) - Son Dakika

TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2)

Şenol Güneş: Başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımlarına katkı yapacak.

TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2), System.String[]

Şenol Güneş: Başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımlarına katkı yapacak. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak

Necla Güngör Kırağası: Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu özel iş birliği ile BtcTurk, Kadın ve Erkek Milli Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi.

Törende açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, "Salgın nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımına katkı yapacak. Para işinden fazla anlamam. Güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform. Daha önce kulüplerde çalışırken bir doktorumuz dijital para almıştı. 'Nerede para, ortada bir şey yok.' diyordum. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Gizemi güven ve sevgiyle birleştirmek gerekiyor. Para ile pekişirse daha iyi olur. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak" dedi.Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ise, Türkiye'yi kadın futbolunda söz sahibi bir ülke yapmak istediklerini söyledi.Geçen yıl aralık ayında kadın futbolunda yeni bir yapılanmaya gidildiğini hatırlatan Kırağası, "Milli takımların başına kadın antrenörler getirildi. Yardımcı antrenörlük görevlerini de kadınlar üstlendi. Bu güvene layık olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şenol Güneş, kadın milli takımlarının kamplarına yaptığı ziyaretlerle bize moral verdi. Bizlere esin kaynağı olmakta. Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin de bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan da, BtcTurk ile yapılan anlaşmanın 2 yılı kapsadığını vurgulayarak, "BtcTurk'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Sektörlerinin en iyileriyle anlaşmaya çalışıyoruz. Ödemenin kripto parayla olması için altyapımızı ayarlayacağız. Bunu kripto para ödeme şekline de dönüştürebiliriz" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi         
14:56
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda? Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?         
08:27
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü         
21:05
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 19:27:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei