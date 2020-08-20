TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı (2)

Şenol Güneş: Başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımlarına katkı yapacak. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak

Necla Güngör Kırağası: Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu özel iş birliği ile BtcTurk, Kadın ve Erkek Milli Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi.

Törende açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, "Salgın nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımına katkı yapacak. Para işinden fazla anlamam. Güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform. Daha önce kulüplerde çalışırken bir doktorumuz dijital para almıştı. 'Nerede para, ortada bir şey yok.' diyordum. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Gizemi güven ve sevgiyle birleştirmek gerekiyor. Para ile pekişirse daha iyi olur. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak" dedi.Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ise, Türkiye'yi kadın futbolunda söz sahibi bir ülke yapmak istediklerini söyledi.Geçen yıl aralık ayında kadın futbolunda yeni bir yapılanmaya gidildiğini hatırlatan Kırağası, "Milli takımların başına kadın antrenörler getirildi. Yardımcı antrenörlük görevlerini de kadınlar üstlendi. Bu güvene layık olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şenol Güneş, kadın milli takımlarının kamplarına yaptığı ziyaretlerle bize moral verdi. Bizlere esin kaynağı olmakta. Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin de bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan da, BtcTurk ile yapılan anlaşmanın 2 yılı kapsadığını vurgulayarak, "BtcTurk'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Sektörlerinin en iyileriyle anlaşmaya çalışıyoruz. Ödemenin kripto parayla olması için altyapımızı ayarlayacağız. Bunu kripto para ödeme şekline de dönüştürebiliriz" şeklinde konuştu.