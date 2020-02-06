TFF ile davalık olan eski hakemin davası yeniden görüldü - Son Dakika

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle işten atıldığını iddia eden ve TFF ile davalık olan Halil İbrahim Dinçdağ'ın 23 bin lira kazandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak davanın reddine hükmetti.



Eski futbol hakemi Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel kimliğini açıkladığı gerekçesiyle işten atıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 2010 yılında dava açmıştı. Mahkeme, 29 Aralık 2015'te davanın kısmen kabulüne karar vererek, TFF'nin 3 bin lira maddi, 20 bin lira manevi olmak üzere 23 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından TFF ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu. Tarafların başvurularını kabul eden Yargıtay, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişinin manevi tazminat isteyebileceğini, manevi tazminatın istenebilmesi için gerekli koşulların oluşması gerektiğini kaydetmiş ve davaya konu olan olayda manevi tazminat koşullarının oluşmadığını kaydetmişti. Yargıtay, tazminat koşulları oluşmadığından davanın reddedilmesi gerektiğini kaydederek davayı TFF lehine bozmuştu.



Yargıtay kararına uyan mahkeme davanın reddine karar verdi



Yargıtay'ın bozma kararının ardından 14 yıl hakemlik yapan Halil İbrahim Dinçdağ'ın TFF'ye açtığı dava geçtiğimiz günlerde yeniden görüldü. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Dinçdağ'ın avukatı Fırat Söyle, müvekkilinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, mahkemenin önceki kararında direnmesini talep etti.



TFF'nin avukatı Doğan Aydoğdu ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep ettiklerini dile getirdi.



Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, davanın reddine hükmetti. - İSTANBUL