TFF ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı - Hakan Ateş - Son Dakika

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birliklerine ilişkin, "Anlaşma kapsamında tüm erkek milli futbol takımlarının sponsorluğunu üstlendik. Sözleşme süresi 3 yıllık dönemi kapsıyor." dedi.

Ateş, DenizBank ile TFF iş birliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, 5. kez Avrupa Şampiyonası vizesi alan milli takımı kutladı.

İlk kez bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen, son 12 yılın en fazla puanını toplayan ve iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan milli takımın, Euro 2020 yolunda herkese güven aşıladığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Yolumuz açık, sonu kupa olsun. DenizBank olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemize, insanımıza, kısacası geleceğimize katkı yapacak tüm girişimlerin yanında olduk. Bu bağlamda kitleleri peşinden sürükleyen spora, özellikle de sporun ana finansörü konumundaki futbola desteğimizi aralıksız sürdürdük. 15 yıl önce dünya spor ekonomisinin değeri 50 milyar doların altında iken, bugün 100 milyar doların üzerindedir. Türkiye'de ise büyüklüğü 1 milyar doları bulmuştur. Takımların sadece yayın gelirlerine dahi baktığımızda, 1994'te 30 milyon dolar olan gelir, bugün 500 milyon dolara, yani 17 katına yükselmiş durumdadır. Gelirlerdeki artışın spora yansıması, futbolun sporun dinamosu olarak diğer bütün olimpik ve amatör dalları beslemesi Türk sporuna ve Türk insanının spora eğilimine katkı sunmuştur."

"(Türk futboluna) 300 milyon dolar seviyesinde finansmanımız var"

Hakan Ateş, anlaşma kapsamında tüm erkek milli futbol takımlarının sponsorluğunu üstlendiklerini aktararak, "Sözleşme süresi 3 yıllık dönemi kapsıyor. Bizim açımızdan şanslı bir dönem. İnşallah Euro 2020 ve Katar 2022 Dünya Kupası dönemi var." dedi.

2014 yılından bu yana milli takım banka sponsorluğunu ilk kez DenizBank'ın üstlendiğini belirten Ateş, Euro 2020'nin, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenleneceğini ve milli takımın, açılış karşılaşmasını Roma'da oynayacağını söyledi.

DenizBank'ın Türk sporuna, milli takımlar düzeyinde destek vermeye devam ederken, diğer spor dallarını da ihmal etmediğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"4 büyükler başta olmak üzere tüm süper lig takımlarımızı finansman, kart iş birlikleri ve sponsorluklarımızla destekliyoruz. Türk futbolunu 500 milyon dolar mertebesinde fonluyorduk ama son dönemde alınan yeni düzenlemelerle şimdi 300 milyon dolar seviyesinde finansmanımız var. 14 spor kulübümüze finansman sağlıyoruz. Finansman desteğinin yanı sıra 19 spor kulübümüzde Bonus markalı kulübe özel tasarlanan kredi kartı iş birliklerimiz mevcut. Böylece taraftarların yapacağı her harcamada spor kulüplerimize katkı sunulmasına aracı oluyoruz."

Bir gazetecinin, diğer bankalardan da sponsorluk talebinin olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Ateş, "Çok talipli olduğunu şahsen biliyorum." dedi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'nun yanı sıra TFF ve DenizBank yöneticileri katıldı.

İş birliği anlaşması kapsamında DenizBank, 3 yıl süreyle tüm erkek milli futbol takımlarının ana sponsoru oldu.