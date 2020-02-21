TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliği'ndeki toplantısı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliği'ndeki toplantısı sona erdi - Son Dakika

TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliği'ndeki toplantısı sona erdi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliği'nden ayrıldı.

Görüşmeyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak." ifadeleri yer aldı.

TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliği'ndeki toplantısı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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