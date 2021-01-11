TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek
11.01.2021 14:37
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.
Yapılan açıklamaya göre, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14.00'te başlayacak.
Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak.
Son Dakika Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi için 'akıl sağlığı raporu' istendi 53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücretin iade edilmesine karar verildi Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi