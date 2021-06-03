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Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü

03.06.2021 18:12
Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle bir araya geldi.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ev sahipliği yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da Kulüpler Birliği temsilcisi olarak toplantıda yer aldı.

Görüşmede yeni sezon harcama limitleri, yabancı futbolcu kuralı, ligden düşürülecek takım sayısı, yayıncı kuruluş ile ilgili ödemeler ve rezerv lig ile ilgili taleplerin gündeme geldiği belirtildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk futbolundaki her türlü sorunun tartışılacağı yer TFF. Çünkü kararların çoğu buradan çıkıyor. Biz de Kulüpler Birliği olarak sorunlarımızı buraya taşıyoruz. Bugün o toplantılardan birini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Toplantının gündem maddeleri hakkında bilgi veren Çebi, "Görüşülen konulardan en önemlisi dün, maalesef bizim de tam teyidimiz alınmadan yapılan yabancı futbolcu sayısında değişiklik ve ligden düşme sayısı açıklaması. Bununla ilgili kulüplerimizle 7 Haziran Pazartesi günü bir toplantı yapacağız. Bu toplantı sonucunda kendilerine bu konudaki görüşlerimizi bir kere daha iletme gereği hasıl oldu. Kendilerinin de bu toplantının akabinde bizi dinleyeceklerini ve belki de aldıkları kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, harcama limitlerinin bir süre uygulanmamasını talep ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Futbol takımlarına verilen harcama limitleri var. Geçen senelerden kaybettiğimiz ülke puanları var. Bu sene Avrupa'da yarışacak takımların ülke puanlarına katkı verebilmesi için daha başarılı ve puan alabildikleri bir süreci geçirmesi lazım. Bu ülke futbolu ve marka değerimiz adına çok önemli. Pandemi nedeniyle içinde bulunulan durumdan dolayı limitlerimizde hoşgörü, önümüzün açılması ve transfer yapabilmek için talebimizi ilettik. Kurul bizi dinledi. Alternatiflerimizi verdik. Umarım verecekleri kararlar uygun olur. Bankalardan krediler alıyoruz. Almayanlar da zor durumda. Aldığımız krediler sonucu bankaların verdiği limitler ve sınırlamalar var. Onlar da haklılar ama o sene bu sene değil. Bu, garip bir sene. Hem ülke puanı açısından hem pandemiden kaynaklanan nedenler hem de kulüplerin yaptığı 3-5 senelik kontratlardan henüz çıkamaması nedeniyle sıkıntılar var. Özetle limitlerimizin gevşetilmesi, yabancı sayısında görüşümüz tam alınmamışken açıklanması ve küme düşmeyle ilgili konu hakkında görüştük."

Yayın gelirleriyle ilgili sorun yaşadıklarını da belirten Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, "Yayıncı kuruluşla ilgili bitmeyen sıkıntılarımız var. Sürekli indirim talebi bizi çok zor durumda bırakıyor. Bununla ilgili kararlı olduğumuzu ve artık taviz vermeyeceğimizi federasyona aktardık." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: "Yayın gelirinin yüzde 60'ı erimiş durumda"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın gelirlerinin 3 sene öncekine göre yüzde 60 azaldığını söyledi.

Harcama limiti, yabancı oyuncu sayısı ve yayın gelirinin birbiriyle bağlantılı konular olduğunu aktaran Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Yabancı sınırlamasındaki amaç, Türk futbolcuların yetişmesi ve daha fazla Türk futbolcunun Süper Lig ve TFF 1. Lig'de süre alması. Ancak önce rezerv ligin oluşturulması lazım. Oluşturmadan, genç oyuncunun rekabet ortamında yetişmesini sağlayacak bir düzenleme yapmadan yabancı sayısına sınırlama getirmenin realite ile bağdaşır tarafı yok. Limit, doğrudan gelirlerle alakalı. Bundan 3 sene önce 3 puana 600 bin avro alıyorduk. Bugün 180 bin avroya düştü. Gelirimiz düşüyor ama giderlerimiz sabit. Sözleşme imzalandığında 550 milyon dolar olan naklen yayın geliri, bugün 220 milyon dolara düştü. Yani yüzde 60'ı erimiş durumda. Bu çok büyük sıkıntıya neden oluyor. Özellikle Anadolu kulüplerimizin gelir kaleminin yüzde 80-90 gibi bir payını teşkil eden naklen yayın gelirlerindeki ciddi düşüşün kulüplerimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Bu çok ciddi, belki de 1 numaralı sorun olarak karşımızda duruyor. Bunu da ivedilikle çözmemiz gerekiyor."

Kulüplerden sürekli olarak Avrupa kupası maçlarında başarılı olmasının istendiğini aktaran Ağaoğlu, "Gelirlerimizin 3'te 2'sinin yok olduğu bir ortamda bizim bunu hangi bütçeyle ve nasıl başaracağımızı bize ifade ederlerse bir rahatlama söz konusu olacak. Çünkü biz işin içinden çıkamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü - Son Dakika Spor


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