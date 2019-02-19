Son Dakika Haberleri: Tff ile Süper Lig Kulüplerinin Başkanları Riva'da Buluştu

Tff ile Süper Lig Kulüplerinin Başkanları Riva'da Buluştu

47 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF Yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin başkanları, banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili detayları ve süreci...

Tff ile Süper Lig Kulüplerinin Başkanları Riva'da Buluştu, System.String[]


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF Yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin başkanları, banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili detayları ve süreci masaya yatırdılar. TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama katedilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi. Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TFF Riva Tesisleri'nin görüntüsü, detaylar

Kulüpler Birliği'nin toplantısından detaylar (ARŞİV)

Haber Kodu: 190219058 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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