Son Dakika Haberleri: Tff ile Türkiye Bankalar Birliği Arasındaki İş Birliği

Tff ile Türkiye Bankalar Birliği Arasındaki İş Birliği

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Tff ile Türkiye Bankalar Birliği Arasındaki İş Birliği, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Mustafa Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, "TFF ve TBB arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray olarak, devletimizin önderliğinde, TFF ve TBB nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik." ifadelerini kullanan Cengiz, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin, kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve (kulüplerimizi) mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçirilerek başarılı olmasını gönülden diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:06 Kaynak: AA

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bankalar Birliği, Spor
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