TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı

21.05.2021 12:24
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

TFF Başkanı Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü markalarından Ülker ile yapılan iş birliğini önemsediklerini belirterek, "9 yıl süren harika ortaklığımız, bu anlaşma ile kaldığımız yerden devam edecek. Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker'in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz. Ülker'in sporun yaygınlaşması için yaptığı katkılar ölçülemeyecek kadar değerli." ifadelerini kullandı.

TFF ile Ülker'in geçmişte çocukları spor yapmaya teşvik etmek için birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Özdemir, "Sadece Futbol Köyü projesiyle 200'e yakın genç ismi milli takımlara ve profesyonel takımlara kazandırdık. Ülker'in sporu seven nesiller yetişmesine verdiği önem, daima Türk futbolunda çıtayı yükseltti. EURO 2020 öncesinde bizlere güç verecek bu anlaşma, itici güç olacak ve inşallah millilerimiz elde edeceği yeni zaferlerle bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker'in 'Mutlu et, mutlu ol' sloganına destek olacak." diye konuştu.

Ali Ülker: "Milli takım ile yan yana olmaktan çok mutluyuz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, uzun yıllardır Ülker olarak Türk sporuna destek vermeyi en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini söyledi.

İstihdam, üretim ve ihracatla Türkiye'nin ekonomisine değer katma çabalarının temelinde müreffeh bir toplum hedefine katkı sağlama düşüncesi yer aldığını belirten Ali Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak bugün çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak. 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle bu hedefe yürürken, ülkemizde spora ve kültür sanat faaliyetlerine destek vererek aynı zamanda toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmayı da arzu ediyoruz. Tıpkı milli takımımızın futboluyla yaptığı gibi ürünlerimizle ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vadediyoruz."

Ali Ülker, futbolun sadece "erkek oyunu" olmadığını ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlaması açısından A Milli Kadın Futbol Takımı'nın önemli bir rol model olduğunu kaydetti.

Mete Buyurgan: "Milli takımları ve Ülker'i yeniden yan yana görmek mutluluk verici"

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, "Aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan milli futbol takımlarımızla Ülker'i bir kez daha yan yana görmek bizlere mutluluk veriyor." diye konuştu.

Ülker'in 6 kıtada, 100'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Buyurgan, "Türkiye'deki fabrikalarımızda üretilen ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerimizle buluşuyor. Bu başarımızı, tüm dünyadaki marka bilinirliğimizin yanı sıra Ar-Ge'ye, dijitalleşmeye, sürdürülebilirlik projelerine yaptığımız yatırımlara ve ihracat potansiyelimize borçluyuz. Ülker'in bu başarısında tüketicisiyle kurduğu güçlü, samimi ve güvene dayalı ilişkinin büyük rolü var. Çünkü bizler üretirken, bir kişiden bir diğerine yani 'elden ele' geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkın Kalkavan: "Salgın başladığından beri 11 yeni markayla anlaşma imzaladık"

TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Ülker'in uzun yıllardır milli takımlara verdiği desteklerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye'de büyüyen her çocuğun Ülker markası ile ilgili yüzünü gülümseten bir hatırası olduğunu dile getiren Kalkavan, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerinin sürdüğü böylesine zor bir dönemde, EURO 2020 başlamadan hemen önce, böylesine önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Salgın başladığından beri Ülker'le birlikte toplam 11 yeni markayla milli takımlarımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde, sponsorluk yapımızı da çeşitlendirdik ve bizimle ortaklık yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA'nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk piramidini korumakla kalmayıp, A Milli Takım'ın sponsorluk portföyüne 7 marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da gururla paylaşmak isteriz."

Şenol Güneş: "Beklentilere en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ülker ile yapılan iş birliği anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

Milli takımın ülkenin gözbebeği olduğunu belirten Güneş, "Milli takım piramidin tepesi, tabanda ne yaptığımız önemli. Ülker ailesinin bu konuda çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Köylere futbolu getirdiniz. O anlayışla ortaya çıkan ve milli takımda olan iki futbolcumuz var. Enes Ünal ve Ozan Tufan. Geçmişini bilen, bugünü yaşayan, geleceği planlayan bir takım olalım. Takım derken hem Yıldız Holding'i hem A Milli Takımı kastediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arkalarındaki desteğin ve kendilerinden beklentinin farkında olduklarını aktaran Güneş, "Bunlara en iyi şekilde karşılık verebilmek için hep çalıştık, daha da çok çalışacağız. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Marka değerimizi büyüttükçe, yeni ve güçlü sponsorların aramıza katıldığını görmek bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da "Ülker'le yaptığımız bu anlaşma bizim için son derece anlamlı. Bu adeta iki eski dostun buluşması. Geçmişte futbolun tabanda yaygınlaşması için gerçekleştirilen projelerde birlikte çalıştığımız Ülker, şimdi milli takımların yanında. Daha önce Ülker ile hayata geçirdiğimiz futbol köyleri projesinde yer alan kızlarımız bugün artık milli takımlarda ter döküyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyor. Bu da yeniden bir araya geldiğimiz eski dostumuzun futbolun gelişiminde ne kadar kıymetli bir yerinin olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

İmza töreninin ardından Nihat Özdemir, Ali Ülker'e üzerinde "Ülker" yazılı A Milli Takım forması hediye etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı

Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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