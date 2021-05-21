TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2) - Son Dakika

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2)

21.05.2021 15:24

Alkın Kalkavan'ın konuşması Şenol Güneş'in konuşması - Alkın Kalkavan: "Salgın başladığından beri 11 yeni markayla anlaşma imzaladık"TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Ülker'in uzun yıllardır milli takımlara verdiği desteklerin takdire şayan...

Alkın Kalkavan'ın konuşması

Şenol Güneş'in konuşması - Alkın Kalkavan: "Salgın başladığından beri 11 yeni markayla anlaşma imzaladık"

TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Ülker'in uzun yıllardır milli takımlara verdiği desteklerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye'de büyüyen her çocuğun Ülker markası ile ilgili yüzünü gülümseten bir hatırası olduğunu dile getiren Kalkavan, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerinin sürdüğü böylesine zor bir dönemde, EURO 2020 başlamadan hemen önce, böylesine önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Salgın başladığından beri Ülker'le birlikte toplam 11 yeni markayla milli takımlarımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde, sponsorluk yapımızı da çeşitlendirdik ve bizimle ortaklık yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA'nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk piramidini korumakla kalmayıp, A Milli Takım'ın sponsorluk portföyüne 7 marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da gururla paylaşmak isteriz."

Şenol Güneş: "Beklentilere en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ülker ile yapılan iş birliği anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

Milli takımın ülkenin gözbebeği olduğunu belirten Güneş, "Milli takım piramidin tepesi, tabanda ne yaptığımız önemli. Ülker ailesinin bu konuda çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Köylere futbolu getirdiniz. O anlayışla ortaya çıkan ve milli takımda olan iki futbolcumuz var. Enes Ünal ve Ozan Tufan. Geçmişini bilen, bugünü yaşayan, geleceği planlayan bir takım olalım. Takım derken hem Yıldız Holding'i hem A Milli Takımı kastediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arkalarındaki desteğin ve kendilerinden beklentinin farkında olduklarını aktaran Güneş, "Bunlara en iyi şekilde karşılık verebilmek için hep çalıştık, daha da çok çalışacağız. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Marka değerimizi büyüttükçe, yeni ve güçlü sponsorların aramıza katıldığını görmek bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da "Ülker'le yaptığımız bu anlaşma bizim için son derece anlamlı. Bu adeta iki eski dostun buluşması. Geçmişte futbolun tabanda yaygınlaşması için gerçekleştirilen projelerde birlikte çalıştığımız Ülker, şimdi milli takımların yanında. Daha önce Ülker ile hayata geçirdiğimiz futbol köyleri projesinde yer alan kızlarımız bugün artık milli takımlarda ter döküyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyor. Bu da yeniden bir araya geldiğimiz eski dostumuzun futbolun gelişiminde ne kadar kıymetli bir yerinin olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

İmza töreninin ardından Nihat Özdemir, Ali Ülker'e üzerinde "Ülker" yazılı A Milli Takım forması hediye etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2)
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2)
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2)
TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2)

Futbol Federasyonu, Milli Takım, Şenol Güneş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (2) - Son Dakika Spor


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