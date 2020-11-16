TFF'in, Kayserispor'a verdiği para cezasını Milletvekili Baki Ersoy ödedi

TFF'nin, Kayserispor- Hatayspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı kulübe verdiği 24 bin TL'lik cezayı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ödedi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, banka dekontunu paylaşarak Milletvekili Ersoy'a teşekkür etti.

Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor - Hatayspor maçında TFF, sarı-kırmızılı kulübe, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Verilen ceza sonrasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 24 bin TL'yi kendisinin ödeyeceği sözünü vermişti. Baki Ersoy verdiği sözü tutarak cezayı ödedi. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da, ödenen cezanın dekontunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kayserisporumuzun yanında olan, sahip çıkan, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen herkes bu şehrin öz evladıdır. Sayın Vekilimize düşüncesi ve desteği için çok teşekkür ederiz" notunu yazdı. - KAYSERİ