TFF, Kadın Futbol Ligleri ile ilgili kararını açıkladı - Son Dakika

TFF, Kadın Futbol Ligleri ile ilgili kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Özge Kanbay Sezonu ile ilgili kararını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Özge Kanbay Sezonu ile ilgili kararını açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon ilan edilmemesine, alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına, şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmemesine, puan sıralamasına göre en üst sırada yer alan ALG Spor Kulübü'nün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.

Kadınlar 2. Ligi'nin de oynatılmaması kararlaştırılan tarihteki mevcut puan durumuna göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, bir alt lige düşme cezası alan takımlar hariç ligden düşme uygulamasının yapılmamasına, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Kulübü, Dudullu Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Kayseri Gençlerbirliği Kulübü'nün Kadınlar 1. Ligi'ne terfi ettirilmelerine karar verildiği belirtildi.

Kadınlar 3. Ligi'nin de mevcut puan durumuna göre tescil edilmesi, ligde şampiyon ilan edilmemesi, takımların mevcut puanlarının oynadıkları maç sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen ve bir maça karşılık gelen ortalama puanı 2'nin üzerinde olan 24 takımın Kadınlar 2. Ligi'ne terfi ettirilmesi kararlaştırıldığı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:53 Kaynak: AA

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