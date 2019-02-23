Son Dakika Haberleri: Tff Kadınlar 1. Ligi

Tff Kadınlar 1. Ligi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyespor, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti.

Tff Kadınlar 1. Ligi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyespor, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti.


Merzan Futbol Sahasında oynanan maçta rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Konak Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçı Hakkari Valili İdris Akbıyık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile sporseverler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:17 Kaynak: AA

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