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TFF Kadınlar 1. Ligi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, sahasında ağırladığı Ankara Fomget Gençlik ve Spor Takımını 2-1 yendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, sahasında ağırladığı Ankara Fomget Gençlik ve Spor Takımını 2-1 yendi.


Hakkari Merzan Şehir Stadyumunda oynanan maçı çok sayıda taraftan izledi. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta, Hakkarigücü Spor üst üste ataklar yaparak rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında Hakkarigücü Spor topu ağlarla buluşturdu.


Maçta başka gol olmayınca Hakkarigücü Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. - HAKKARİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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