Son Dakika Haberleri: Tff Kadınlar 3. Ligi

Tff Kadınlar 3. Ligi

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, 1955 Batman Belediyespor erteleme maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tff Kadınlar 3. Ligi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, 1955 Batman Belediyespor erteleme maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım antrenörü Zeki Eren, grupta liderliğini sürdüren 1955 Batman Belediyespor'u yenmeleri durumunda şampiyonluk yolunu aralayacaklarını söyledi.


20 Şubat'ta oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Eren, "Bu hafta çok önemli bir rakiple karşılaşıyoruz. Kazanmamız halinde takım önemli bir moral yakalayacak ve şampiyonluk için önemli bir üstünlük elde edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Siirt, Batman Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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