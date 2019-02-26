Tff Kadınlar 3. Ligi
23 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Nuhspor maçı hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Nuhspor maçı hazırlıklarına başladı.
Takım antrenörü Zeki Eren, geçen hafta Yüksekova Belediyespor deplasmanından beklemedikleri bir mağlubiyet almalarına rağmen şampiyonluk umutlarının devam ettiğini söyledi.
Bu hafta 3 puan almayı hedeflediklerini dile getiren Eren, "Hafta sonu Yüksekova Belediyespor ile oynadığımız maçta iyi oynamamıza rağmen 3-1 yenildik. Yenilgiyi bu haftaki maçta telafi edeceğiz. Halen önümüzde önemli maçlarımız var. Rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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