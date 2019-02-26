Son Dakika Haberleri: Tff Kadınlar 3. Ligi

Tff Kadınlar 3. Ligi

23 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Nuhspor maçı hazırlıklarına başladı.

Tff Kadınlar 3. Ligi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Nuhspor maçı hazırlıklarına başladı.


Takım antrenörü Zeki Eren, geçen hafta Yüksekova Belediyespor deplasmanından beklemedikleri bir mağlubiyet almalarına rağmen şampiyonluk umutlarının devam ettiğini söyledi.


Bu hafta 3 puan almayı hedeflediklerini dile getiren Eren, "Hafta sonu Yüksekova Belediyespor ile oynadığımız maçta iyi oynamamıza rağmen 3-1 yenildik. Yenilgiyi bu haftaki maçta telafi edeceğiz. Halen önümüzde önemli maçlarımız var. Rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: AA

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