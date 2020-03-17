TFF Kestelspor'a ceza vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un rakibi Kestelspor'a ceza çıkmadı.



Seyircisiz maçta tribüne taraftar alan Kestelspor'un fotoğraf ve videolar olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci ve hakemlerin raporları doğrultusunda Alanya temsilcisine ceza vermedi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararında, "Ek raporlar ve görüntülerin incelenmesi neticesinde sahada müsabaka ile ilgili seyirci olmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi" denildi.



Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, AFDK tarafından alınan karara itiraz edeceklerini bildirdi. Maçla ilgili Isparta 32 Spor dışında diğer takımlarının da itirazının olduğunu hatırlatan Başkan Yazgan, "Maçla ilgili fotoğraf ve videolar olmasına rağmen nasıl böyle bir karar çıkar anlamış değiliz. Bu karara itiraz ediyor ve Tahkim Kurulu'na gidiyoruz. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız" dedi. - ISPARTA