TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir'in yanındayız"
09.12.2020 00:19
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu sözleri konuşuyor Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde