TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir'in yanındayız" - Son Dakika

TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir'in yanındayız"
09.12.2020 07:47
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" denildi.
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