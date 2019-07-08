Son Dakika Haberleri: TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi
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TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

34 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kulüp Lisans Kurulu başkan ve üyelerinin belirlendiğini bildirdi.

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kulüp Lisans Kurulu başkan ve üyelerinin belirlendiğini bildirdi. Ömer Okan Çağlar'ın başkanlık yapacağı kurulda şu isimler yer alıyor:
Başkan Yardımcısı:
Nejdet Hüddam
Üyeler:
Prof. Dr. Murat Atalı
Fatih Aygören
Hasan Tuncay
Berrin Mahmutoğlu
Savaş Çıtak
Yedek Üyeler:
1. Abdülkadir Güzeloğlu
2. Yakup Şimşek
3. Erdal Aydın
4. Bekir Çiğnitaş
5. Özcan Aksu
6. Cemal Öztürk
7. Atilla Zaimoğlu


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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