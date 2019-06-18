TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
40 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu-Kulüpler Birliği toplantısı başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Futbol Federasyonu-Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Toplantıda kulüp başkanları ve TFF yetkilileri yer alırken, Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, toplantıya katılım sağlamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva
'da bulunan Hasan Doğan
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği ile önümüzdeki sezon planlaması hakkında görüşmek için toplantıyı tertip etti. Gündemin bir diğer konusu ise yayıncı kuruluştan gelen talebin değerlendirilmesi olacak. Toplantıya kulüpler başkanlık düzeyinde katılım gösterirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise toplantıda yer almadı. Cengiz'in yerine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer kulübü temsil etti. - İSTANBUL
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