Son Dakika Haberleri: TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi (1)
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TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi (1)

1 saat önce

Nihat Özdemir ve Fikret Orman açıklamalarda bulunduKaan ÜLKER, İstanbul DHATFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi.

TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi (1), System.String[]

Nihat Özdemir ve Fikret Orman açıklamalarda bulundu

Kaan ÜLKER, İstanbul DHA

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmelerin devam edeceği ve Türk futbolunun marka değerinin korunması ve artması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Toplantının ardından ilk açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Özdemir; "BeIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek. Onlar futbola önem veriyor, Türkiye Ligi'ne önem veriyor. Avrupa'da Asya'da spor yayınları yapıyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Türk futbolunun yukarı gitmesi için marka değerinin yükseltilmesi gerekiyor. Yayıncı kuruluş ile görüşme gayet güzel geçti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Nihat Özdemir açıklama
-Fikret Orman açıklama

* Ayrıntılı haber ve görüntüler geçilecek 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Fikret Orman, Spor
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