TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi
51 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:37
Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı
Köy halkı, tüfekle sürülerinin başında kurt nöbeti tutuyor
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi