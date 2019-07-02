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TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

51 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:37 
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Digiturk, Riva, Ekonomi
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