TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi - Son Dakika

TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi

26.05.2021 09:54

Yabancı sayısında düşüş kararına sıcak yaklaşmayan kulüplerin bu çağrısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir kayıtsız kalmadı. Yabancı sayısında düşüş kararını erteleyen TFF'nin bu hamlesiyle, geçen sezon olduğu gibi kulüpler bu sezon da ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözleşmeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

DEĞİŞİKLİK YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; Federasyon talebe sıcak baktı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik yapmama kararı aldı. Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine ilk 11'de istediği kadar yabancı bulundurabilecek.

"SÜLEYMAN HURMA HAKLI"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor, haklı. Gelecek sezon için alınan bir karar vardı. 14 sözleşme yapabilecek ama en fazla 8 yabancı sahada olacaktı. Kulüplerden talep geldi. Pandemi nedeniyle 1 yıl öteledik bunu" ifadelerini kullanmıştı.

TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi

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Son Dakika Spor TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
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