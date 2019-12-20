TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Son Dakika Spor

TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekerek, eski sisteme döndü.

TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekerek, eski sisteme döndü.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:17 Kaynak: İHA
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