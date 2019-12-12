TFF, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 10 arttırılması konusunda açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 10 arttırılması konusunda açıklama yaptı - Son Dakika Spor

TFF, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 10 arttırılması konusunda açıklama yaptı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinde yapılan değişikliklerle ilgili bir açıklama yaptı.

TFF, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 10 arttırılması konusunda açıklama yaptı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinde yapılan değişikliklerle ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında almış olduğu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişiklikler kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açmıştır.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur.

Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;

1 - 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,

2 - Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,

3 - Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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