Son Dakika Haberleri: Tff, Kulüplerin Mali Krizden Kurtulması İçin Harekete Geçti

Tff, Kulüplerin Mali Krizden Kurtulması İçin Harekete Geçti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin mali krizden kurtulması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) önemli bir projeye imza atacak.

Tff, Kulüplerin Mali Krizden Kurtulması İçin Harekete Geçti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin mali krizden kurtulması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) önemli bir projeye imza atacak. Kulüpleri mali krizden kurtaracak proje için bir araya gelen TFF Başkanı Demirören ile TBB Başkanı Aydın'ın imzalarını taşıyan açıklamada söyle:

"Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle uzun vadeli strateji ve hedefler daha önem kazanmaktadır. Bu çerçevede; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası norm ve standartların da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın doğru temellerde kurgulanması için ilgili tüm taraflarla görüşmeler sürdürülmektedir. TBB, futbol kulüplerinin yoğun ilişkide olduğu finans sektörünü temsilen proje içinde yer almaktadır. İlgili tarafların katılımı ile sürdürülmekte olan bu çalışma, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası platformda sportif başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi de amaçlanmaktadır. Kulüplerimizin yeni transfer döneminde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalınmasının hedeflendiği bu çalışmanın detayları zaman içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:01 Kaynak: İHA

Aydın, Futbol, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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