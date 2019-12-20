TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Son Dakika Spor

TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.

TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."

TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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