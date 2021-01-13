TFF, Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı - Son Dakika

TFF, Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı

13.01.2021 11:27
TFF, Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 9. yılında bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 9. yılında bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, Türk futbolunun efsane ismi 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Lefter Küçükandonyadis, Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı - Son Dakika Spor


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